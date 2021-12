Auf Geschenkesuche in die Welt der Düfte eintauchen

Wer an Duftklassiker denkt, hat automatisch auch Chanel No. 5 vor Augen und in der Nase. Das Parfum gilt als ikonische Duftlegende. Kein Wunder, schließlich wurde es von Marilyn Monroe und Catherine Deneuve getragen. Das faszinierende: Die genaue Rezeptur ist bis heute geheim. Mehr als 80 Zutaten sind Teil der Kreation. Aldehydnoten sorgen für eine harmonisches Gesamtkonzept, das sich auf jeder Haut anders entfaltet. Klar, sanft und verführerisch zugleich – so kann der Duftklassiker, der auch heute noch verkauft wird, beschrieben werden. Shalimar ist persisch und bedeutet übersetzt so viel wie „die reinste aller menschlichen Freuden“. Hinter dem Namen verbirgt sich ein ikonischer Duft von Guerlain, der von den orientalischen Shalimar-Gärten und der Liebesgeschichte zwischen Kaiser Shah Jahan und Prinzessin Mumtaz Mahal inspiriert ist. Nuancen aus Vanille, Weihrauch und Bergamotte halten die märchenhafte Geschichte fest.

Beispielhafte Herrendüfte

Givenchy hat 1974 mit Gentleman einen charmanten und zeitlosen Duft geschaffen, der bis heute erhältlich ist. Das Eau de Parfum wird mit schwarzem Pfeffer und Lavendel eröffnet. Die Herznote aus Schwerlilie und Tolubalsam bildet einen interessanten Kontrast zur Basis aus Patschuli und Vanille. Der Parfumklassiker ist ideal für selbstbewusste und zielstrebige Männer. Bleu de Chanel ist ein maskulines und aromatisch-holziges Eau de Parfum, das mit Nuancen aus Tonkabohne, Sandel- und Zedernholz sowie Ambra und Moschus begeistert. Wenn es etwas frischer sein darf, ist Sauvage von Dior die richtige Wahl. Der komplexe Duft besticht mit frischen Fruchtnoten und den Essenzen aus Basilikum, Rosmarin, Zitrone, Koriander, Nelke, Sandelholz, Rose und Patschuli. Ambra, Moschus und Eichenmoos sorgen für Würze.

