Auf gute Partnerschaft – Dulig reist nach Tschechien

Sachsens und Tschechiens Wirtschaft sind in den vergangenen rund 25 Jahren immer näher zusammengerückt. Beispiele für Kooperationen und Projekte aus dem Jahr 2017 sind das „Markteinstiegspaket Tschechien“ der Wirtschaftsförderung Sachsen für sächsische Exporteinsteiger und Start-ups, das Dreiländertreffen Sachsen-Tschechien-Polen anlässlich der Messen Z und intec in Leipzig, ein Gemeinschaftsstand der sächsischen Handwerkskammern auf der Internationalen Baumesse „For Arch“ in Prag und das Sächsisch-Tschechische Technologieforum „Smart Factory“ anlässlich der Internationalen Maschinenbaumesse MSV in Brünn.

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Projekte, Messen und Kooperationsforen mit Akteuren der Tschechischen Republik vorgesehen. Hervorzuheben sind das Projekt „ArchaeoMontan 2018“ zur Erforschung des mittelalterlichen Bergbaus im Erzgebirge, der Sächsisch-Bayerisch-Tschechische Innovationstag am 15. November in der Deutschen Botschaft sowie die weiteren Planungen für die Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag.

Auch die trilaterale Zusammenarbeit wird im Dreiländereck gelebt: Im Oktober 2018 findet die 25. Polnisch-Tschechisch-Deutsche Kooperationsbörse für Unternehmen in Jelenia Góra statt. Veranstalter sind die Riesengebirgsagentur für Regionale Entwicklung (KARR) und die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS).

Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr