Die Messe Reisen & Caravaning ist auch 2020 wieder die erste Urlaubsmesse des Jahres in Sachsen. Vom 10. bis 12. Januar 2020 können sich die Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr in der Messe Chemnitz zu ihrem nächsten Urlaubsabenteuer beraten und inspirieren lassen. Am Samstag und Sonntag wird es in der Messehalle 2 erstmals die Freiträumer Arena geben. Bei der eigenständigen Veranstaltung werden jeden Tag drei namhafte Referenten in Vorträgen von ihren besonderen Erfahrungen berichten, die sie unter anderem in Namibia, Kanada und Alaska machten.