Sachsen- Das Kunstfestival „Begehungen“ steckt mitten in den Vorbereitungen. Anders als bisher findet das Kunstfestival nicht wie gewohnt in Chemnitz statt, sondern in Thalheim. Besonders dabei: Die Begehungen erwecken alte Brachen in neue Kunstobjekte.

Wir haben mit der Veranstaltungen über das bevorstehende Event gesprochen.