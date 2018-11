Aufbau Augustusmarkt in vollem Gange

Dresden - In Dresden und Umgebung beginnt nun nach und nach der Aufbau der Weihnachtsmärkte. Auch der zweitgrößte Dresdner Weihnachtsmarkt, der Augustusmarkt am Goldenen Reiter, ist dabei. Der Weihnachtsbaum für den Augustusmarkt 2018 stammt in diesem Jahr aus Pirna. Ab 29. November lädt der Augustusmarkt wieder mit seinen charakteristischen weiß-goldenen Pagoden zum weihnachtlichen Schlendern, Staunen und Verweilen auf der Hauptstraße in Dresden ein. Er endet am 23. Dezember - die Eisbahn ist jedoch noch bis zum 6. Januar geöffnet.