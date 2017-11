Aufbau des 583. Dresdner Striezelmarktes beginnt

Es wird kalt. Die ersten Graupelschauer sind in Dresden gefallen. Im Erzgebirge gab es den ersten Schnee. Die letzten Blätter halten sich zwar noch an den Ästen, aber Weihnachten ist wirklich in knapp 50 Tagen. Auf dem Dresdner Altmarkt beginnen die Vorbereitungen für den Aufbau des 583. Dresdner Striezelmarktes. Die ersten Markierungen werden auf dem Platz gesetzt für Hütten, Kabel und Aufbauten. Die Hülse, in der die Striezelmarktfichte stehen wird, muss gereinigt werden. Die Brunnen werden zugedeckt und erste Lichterketten an der Stadtbeleuchtung befestigt. 7 Uhr am Sonnabend, 4. November wird die Striezelmarktfichte in Hartha, im Tharandter Wald, etwa 30 Kilometer südlich von Dresden gefällt, in die Landeshauptstadt transportiert und auf dem Dresdner Altmarkt aufgestellt.