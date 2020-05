Pferderennen am 30. Mai LIVE im DRESDEN FERNSEHEN

Dresden - Lange war es ruhig an der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz. Doch nun putzt sich Dresdens größte Sportanlage wieder heraus und stellt die Weichen für den lang ersehnten Auftakt in die neue Rennsaison. Verfolgen Sie die Pferderennen am 30. Mai nachmittags live bei DRESDEN FERNSEHEN und wetten Sie auf Ihre Favoriten.

Der große Aufgalopp am 30. Mai wird ab 13:00 Uhr live und in voller Länge im Programm von DRESDEN FERNSEHEN gezeigt.