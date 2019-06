Dresden - Die Bewerbungsfrist für den Saxonia Woman Award 2019 läuft. Die Saxonia Systems AG sucht wieder die besten Studentinnen der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Medieninformatik. Bis Ende Juni können sich Interessierte bewerben. Nach wie vor sind Frauen in der Informatik in der Minderheit. Mit dem Preis möchte das Dresdner IT-Unternehmen das Thema in den Blickpunkt rücken. Seit 2011 werden junge Frauen so zu einem Informatikstudium ermutigt.