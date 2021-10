Aufruf für Vielfalt und Weltoffenheit in Dresden

Am Sonntag, den 17. Oktober will die Pegida-Bewegung in Dresden ihren siebten Jahrestag feiern. Dagegen organisiert ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis einen Gegenprotest. Diese Versammlung stellt sich gegen Hetze und Spaltung und setzt sich für eine weltoffene Gesellschaft ein.

Die Rektorin der Technischen Universität (TU) Dresden, Prof. Ursula M. Staudinger, und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert rufen gemeinsam dazu auf, am 17. Oktober 2021, in Dresden für Vielfalt, Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander auf die Straße zu gehen.

„In unserer Universität, in Forschungs- und Kulturinstitutionen leben wir ein Miteinander, das getragen ist von Offenheit und Neugier“, so Prof. Ursula M. Staudinger. „Wir bauen auf Diversität und Perspektivenvielfalt. In der Wissenschaft suchen wir das Neue und erkennen darin großes Potenzial – nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Menschen weltweit.“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert sagt: „Die Vielfalt der Einwohnerinnen und Einwohner macht es erst möglich, dass wir in einer Stadt wohnen und arbeiten, um deren Lebensqualität uns viele beneiden. Aber das Erreichte ist nicht selbstverständlich, wir müssen für diese Vielfalt einstehen. Unsere demokratische und offene Lebensweise wird immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen. Unter dem Deckmantel des Patriotismus geht es letztendlich nur um Ausgrenzung, Hass und Hetze. Ein Hass, der letztendlich in Rassismus und Gewalt mündet.“

Einige Studierende der TU Dresden organisieren eine der beiden Zubringer-Demonstrationen. Diese beginnt 11.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Fritz-Foerster-Platz. Bei dieser Kundgebung sprechen u.a. die Rektorin der TU Dresden, Prof. Ursula M. Staudinger und der Präsident der Dresden International University (DIU) und Altrektor Prof. Hans Müller-Steinhagen. Sie führen gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch, sowie mit Studierenden und DRESDEN-concept-Vertretern den Demonstrationszug zum Altmarkt an. Hier findet ab 13.30 Uhr die Hauptveranstaltung unter dem Motto „Rassist*innen den Ausgang zeigen“ statt.