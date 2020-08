Dresden - Der Kultur- und Tourismusbereich stand in den vergangenen Monaten vor so großen Herausforderungen wie nie zuvor. Nach der kontrollierten, aber raschen Wiederaufnahme des Kultur- und Tourismusbetriebes in Sachsen lassen sich aber wieder Lichtblicke erkennen. In der Videoreihe „Auftakt – Kultur.Tourismus.Sachsen.“ erzählen Akteure aus Kultur und Tourismus aus ganz Sachsen, wie sie die Situation nach dieser schwierigen Zeit erlebt haben und nun in die Zukunft blicken.