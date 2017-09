Chemnitz – Im Haupteingang der Neuen Kauffahrtei in Chemnitz wird am 22. September die Fotoausstellung von Sebastian Moroz und René Seidel eröffnet.

Die beiden Chemnitzer Hobbyfotografen haben sich seit 2012 auf Entdeckungsreise in brachliegende und verlassene Gebäude in Chemnitz und Umgebung begeben. Die Motive, die sie entdeckt haben, mögen auf den ersten Blick Verfall sein, auf den zweiten offenbaren sie eine ganz besondere Poesie. Es sind Momentaufnahmen, bereits durch den nächsten Sonnenstrahl, einen Regenguss oder auch nur ein Tier, das sich hier zu Hause fühlt, ist der Augeblick vorbei. Wie gern möchte man in diesem Moment ausrufen „Augenblick verweile doch!“.

Ausstellungseröffnung

Freitag, 22. September 2017, um 18:00 Uhr im Haupteingang der Neuen Kauffahrtei in Chemnitz.

Einführung in die Ausstellung

Wilhelm Kaltenborn, Aufsichtsratsvorsitzender Zentralkonsum eG

Die Ausstellungseröffnung wird durch Kristin Leheis (Saxophon) und Dr. Frank Seifert (Piano) musikalisch begleitet.