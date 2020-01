August der Starke feiert seinen 350. Geburtstag

"Unbekanntes um August den Starken" - so heißt das kürzlich erschienene Buch des Dresdners Christoph Pötzsch. Der Dresdner Experte hat es sich zur Aufgabe gemacht, die historische Figur nicht nur im Zusammenhang mit seinen Frauengeschichten und der barocken Völlerei darzustellen, sondern auch die Erfolge in seiner Regierungszeit zu zeigen. Die typisch barocke Architektur der Dresdner Innenstadt ist ein Erbe des Kurfürsten. Noch heute steht er unverwechselbar für die Stadt, die mit dem Zwinger oder dem Großen Garten wirbt.

"Sein Versagen in militärischen Angelegenheiten, seine Erfolglosigkeit in der Außenpolitik, sein Opportunismus in religiösen Fragen, aber auch seine bemerkenswerten Leistungen bei der Entwicklung Sachsens zu einem Land mit fortschrittlicher Wirtschaft und einer eigenen bis heute unverwechselbaren Identität prägen das Bild von August dem Starken", so Pötzsch.