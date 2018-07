Augustusbrücke – Bauablauf wird weiter angepasst

Die historische Bausubstanz soll im Untergrund erhalten bleiben. Der Bestandserhalt zwingt zu Änderungen bei der Bauwerksentwässerung und der Trassierung der über die Brücke gebrachten Medien. Die Umplanung der Leitungsführung und die Abstimmungen mit den Eigentümern und Trägern dieser Leitungen sind noch in vollem Gang. In den kommenden Wochen verschwindet der historische Bestand wieder im Dornröschenschlaf. Um hier weiter bauen zu können, verfüllen die Bauleute den Bereich wieder. Auch auf dem Schloßplatz gehen die Arbeiten an den Entwässerungsleitungen weiter. Die Verlegung der Medien in der „Mitroparampe“ endete und der Leitungsgraben ist wieder verfüllt. In den kommenden Tagen verlegen die beauftragten Firmen die Krustenplatten und stellen den Gehweg wieder her.