Deutschland als zweite Heimat

Dresden - Die diesjährigen Interkulturellen Tage in Dresden stehen unter dem Motto: "Zusammen Leben. Zusammen wachsen." Deshalb sprechen wir eine Woche vor Beginn des Festivals in der Drehscheibe mit Migrantinnen und Migranten die in verschiedenen Jahrzehnten nach Dresden gekommen sind. Wie sich das gemeinsame Leben in Dresden für sie gestaltet und über die Jahre verändert hat, werden sie uns in diesen sechs Interviews erzählen.