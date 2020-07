„Anstoß oder Abseits: Corona und der Fußball in Krisenzeiten“

Am Montag, den 06.Juli, und am Dienstag, den 07. Juli, dreht sich alles um den Fußball: . Das Corona-Virus machte, dass der Ball nicht mehr rollte. Genau 60 Tage lang musste der Lieblingssport der Deutschen wegen der Coronakrise pausieren. Erstmals in ihrer Geschichte traten die Mannschaften der Bundesliga vor leeren Stadien gegeneinander an – mit wahrscheinlich gravierenden Folgen vor allem für kleinere Vereine.

Unter www.slpb.de/veranstaltungen/aus-der-krise-lernen hat das Publikum im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Mit einem der führenden Sportjournalisten, Ronny Blaschke, Sarah Köhler vom Fanprojekt Leipzig, Jan-Henrik Gruszecki von der Initiative Unser Fußball, dem Sportjournalisten Frank Willmann und Nele Kristina Hüpper vom Podcast „FRÜF - Frauen reden über Fußball“ diskutiert es dann unter anderem über die soziale Verantwortung der Vereine und ob das Engagement einzelner, berühmter Spieler und großer Vereine möglicherweise nur eine Marketingstrategie für deren öffentliches Image ist.

„Stillstand ist der Tod: Was bedeutet Corona für das Zusammenleben in Europa?“

Am Donnerstag, den 09. Juli, diskutiert das Publikum mit Dr. Jan-Jonathan Bock, Programme Director der britischen Cumberland Lodge, Dr. Christiane Liermann-Traniello, Generalsekretärin der Villa Vigoni in Menaggio und Prof. Dr. Birgit Stöber von der BSP Business School Berlin unter dem Motto

In den westlichen Ländern hat die Coronakrise Menschenleben gekostet und die Wirtschaft gebremst. Italien dominierte lange die Berichterstattung mit drastischen Bildern und Schreckensmeldungen, in Großbritannien scheiterte der Versuch, schnell eine Immunität der Gesellschaft zu erreichen, von einem skandinavischen Weg war die Rede, den am Ende nur Schweden ging. Unter www.slpb.de/veranstaltungen/aus-der-krise-lernen hat das Publikum im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Mit den Experten debattiert es dann unter anderem darüber, welche langfristigen Folgen die Pandemie in Italien, Dänemark oder Großbritannien hat, vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen die Länder jetzt stehen und was das für das europäische Zusammenleben bedeutet.

Die Debatten werden live übertragen auf dem Facebook-Kanal der Landeszentrale, auf www.saechsische.de und www.lvz.de.