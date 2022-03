Aus für den Palais Sommer – Neues Kunstevent soll im Sommer vor dem Japanischen Palais starten

Der neuen Pächterfirma "Slamevents" zufolge wurden die Verträge mit dem Freistaat Sachsen bereits am Montag unterschrieben. Details zum Wechsel wurden am Mittwochmittag bei einer Pressekonferenz vor dem Japanischen Palais bekanntgegeben. Das neue Festival, welches im Sommer starten soll, trägt den Namen "Kleinkunstsommer am Japanischen Palais". Es bleibt für Zuschauer, wie auch schon beim Palais Sommer, kostenfrei. Die Finanzierung erfolgt über Spenden und Sponsoren. Das Kleinkunstevent soll am 08. Juli starten und bis zum 07. August andauern. 30 Tage Programm werden unter anderem mit Kunst, Literatur und klassischen Konzerten gefüllt. Auch Comedy soll zum Thema gemacht werden. Der Fokus liegt dabei laut dem Veranstalter auf qualitativ hochwertigen Programmpunkten, aber auch Newcomer sollen gefördert werden.

Hingegen herrscht beim Team des Palais-Sommers Fassungslosigkeit über die Entscheidung des Pächterwechsels. Nach Medienberichten seien die Planungen für den Palais-Sommer bereits in vollem Gange gewesen - nun der Wechsel und den damit verbundenen Ausfall des Festivals.