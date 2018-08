Aus im Pokal – HC unterliegt Erstligaabsteiger Hüttenberg

Hüttenberg wusste das sofort zu bestrafen. In der 2. Halbzeit standen wir besser in der Abwehr und konnten dann Tor um Tor verkürzen. Leider hat es am Ende nicht für mehr gereicht.“

Trainer Christian Pöhler nach der Partie: „Natürlich war Nicolai Weber beim TV heute der entscheidende Mann. Das Torhüterduell ging klar an Hüttenberg. Mit unserer Abwehr war ich in Teilen zufrieden. Die ein oder andere Eins gegen Eins Situation hätten wir sicher besser verteidigen können. Man merkt dem TV die Qualität natürlich vor allem in der Spielkontrolle an. Vor allem Spielmacher Tomas Sklenak hat in den entscheidenden Situationen oft Antworten parat und heute ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wir haben uns teuer verkauft und wissen jetzt woran wir sind.“

Text: Wolfram Wegehaupt