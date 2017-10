Aus tristem Parkplatz wird neues Verwaltungszentrum

Dresden - Der Ferdinandplatz liegt mitten im Herzen der Stadt. Dresdner nutzen den Parkplatz zwar gern... Gefallen finden sie an der Fläche wohl aber eher nicht. Jetzt endlich soll die Brache im Zentrum der Innenstadt verschwinden. Um diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, hat das Stadtplanungsamt das städtebauliche Konzept auf den Prüfstand gestellt. Am Montagabend hat Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain über die laufenden Planungen informiert.