Ausbildungsplätze im Handwerk: Nachfrage steigt

Bis Ende Juni unterschrieben rund 2600 angehende Lehrlinge ihren Ausbildungsvertrag. Das ist ein Plus von 226 gegenüber dem Vorjahr. Steigendes Interesse der Jugendlichen gibt es demnach an Berufen wie Konditor, Zahntechniker und Metallbauer. In der Top-Ten liegen allerdings noch immer Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Techniker für Sanitär, Heizung und Klima ganz vorne.