Ausblick auf die Chemnitzer Reisemesse

Chemnitz – In der Messe Chemnitz wird vom 5. bis 7. Januar wieder Lust auf Urlaub gemacht.

Denn dann findet die Reisen- und Caravaning Messe statt. Zahlreiche Reiseveranstalter, Tourismusregionen und Caravanhändler wollen bei den Besuchern in Halle 1 die Reiselust wecken. Zeitgleich wird mit der Messe „c-fit“ rund um die Themen Gesundheit, Sport und Livestyle in Halle 2 informiert. Ein besonders Highlight wird den Besuchern am Samstag und Sonntag mit den besten Kletterfilmen der Welt geboten.

Wie immer wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Urlaubskino und Reisevorträgen auf die Besucher. Und auch für die Unterhaltung der kleinsten Besucher ist gesorgt.

Als Stargast wird der Extremsportler Hubert Schwarz am Freitag auf der Bühne zu sehen sein. Er wird unter anderem von seiner Weltreise, die er in 80 Tagen mit dem Fahrrad absolviert hat, berichten. Langeweile sollte also am 1. Wochenende im neuen Jahr nicht aufkommen. Weitere Informationen zum Programm und den Eintrittspreisen finden sie unter www.reisen-caravaning-chemnitz.de.

Die Messe wird täglich von 10-18 Uhr geöffnet sein.