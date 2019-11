Ausblick auf nächste Stadtratssitzung am 21.11.

Am Donnerstag beginnt um 16.00 Uhr die nächste öffentliche Stadtratssitzung im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht zunächst Organisatorisches, wie beispielsweise das Nachrücken von Ersatzpersonen für nichtangenommene Mandate. Besondere Tragweite hat der nächste Punkt: die Besetzung von Aufsichtsratposten in städtischen Gesellschaften wie DREWAG, ENSO, DVB, Zoo Dresden GmbH oder Dresdner Bäder GmbH. In der zweiten Hälfte der Sitzung können hitzige Debatten erwartet werden. Themen wie "Gute Arbeit in und bei der Landeshauptstadt Dresden", "Bildung und Kultur in der Landeshauptstadt stärken", "Mehr Frauen in Führungspositionen" oder "Gemeinwohl-Ökonomie in Dresden stärken" dürften viele Stadträtinnen und -räte hinter das Rednerpult locken.

Im Anschluss geht es dann vor allem um lokale Belange. Der Kiessee Leuben soll endlich zu einer sicheren Badestelle entwickelt werden, der Westliche Innenstadtring städtebaulich aufgewertet werden und Kunst-, Antik- und Trödelmärkte in der Hauptstraße ermöglicht werden. Auch der umstrittene Baubeschluss eines Globus-Marktes am Leipziger Bahnhof soll endlich aufgehoben werden. Die Stadt plant nun schon seit längerem, dort stattdessen Wohnungen zu errichten und Globus einen alternativen Standort zu geben.