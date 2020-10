Ihr Highlight zum Wochenende: Grassimesse in Leipzig

Als ein internationales Forum für Kunst und Gesellschaft ist die POCHEN Biennale ein Experimentier- und Diskursraum für multimediale Kunst in Chemnitz. Im Fokus der Ausstellung stehen internationale und regionale Künstler/innen, die an der Schnittstelle von Kunst und Technologie wirken. Dabei führt POCHEN die Künstler/innen mit relevanten Köpfen aus Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Der Fokus in diesem Jahr wurde auf die Treuhandanstalt gelegt.

Die Biennale können Sie noch bis 01.11.2020 im Stadtgebiet Chemnitz besuchen.