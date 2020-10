Ihr Highlight zum Wochenende

Chemnitz:

HUTFESTIVAL on Tour – Die Straßenkunst kommt zu Dir

Das HUTFESTIVAL geht vom 9. – 11. Oktober 2020 auf Reisen und bringt die Straßenkunst direkt zu den Alltagsorten der Menschen: 43 Auftrittsorte stehen auf dem Programm.

In diesem Jahr ist alles anders. Überall. Auch die Kulturszene muss sich den aktuellen Gegebenheiten mit viel Fantasie, Mut und Geduld anpassen. Große Veranstaltungen mit tausenden Menschen auf engem Raum wird es 2020 leider nicht geben.

Aber in Chemnitz wurde dennoch ein Kulturfestival geplant. Das HUTFESTIVAL geht deshalb auf Reisen und bringt die Straßenkunst direkt zu den Menschen. 20 Auftritte in Chemnitzer Stadtteilen, wechselnde Plätze in der Innenstadt und 18 Orte in der Kulturregion stehen auf dem Programm. An jedem dieser Orte zaubert das Hutmobil für 30 – 60 Minuten Straßenkunst aus dem Hut. Eingeladen sind Straßenkünstler und Akteure von nah und fern. Straßenkunst wird erlebbar, bringt Besucher zum Staunen und zaubert ein Lächeln ins Gesicht.

Weitere Infos zu den Orten und Aktionen finden Sie unter: www.hutfestival.eu