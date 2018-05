Ausflugstipps für Pfingstswochenende

Ritterturniere, Falknerspiele, Gaukelei im Park des Schlosses Weesenstein

Brennenden Fackeln, Klirrende Schwerter, Ritter, die durchs Feuer reiten, Falkner, die ihre handzahmen Greifvögel präsentieren, Märchenerzählungen, Tanz und Gesang - im Park des Schlosses Weesenstein dürfen sich Besucher zu Pfingsten ins Mittelalter zurückversetzt fühlen.

Zum 700. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des "Hus Weisynberg" unter der Herrschaft der Burggrafen von Dohna richtet der alte Burggraf vom 19. bis 21. Mai 2018 ein Fest aus, um Friede zwischen den benachbarten Völkern dies- und jenseits des Gebirges zu stiften.

Am Samstag gibt es bis 22 Uhr ein großes Nachtspektakel. Am Sonntag geht es bis 20 Uhr und am Pfingstenmontag bis 18 Uhr. Allerlei Handwerker wie Steinmetze, Büchsenmacher oder Schmiede und Akteure in Vogelabrichtungen oder in der Armbrusterei unterhalten die Gäste.