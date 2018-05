Ausflugstipps zu Pfingsten

Am Samstagabend heißt es im Pentagon3 "Viva la Salsa!"

Die Veranstaltung "Salsa Bajo Las Estrellas" lädt Fans lateinamerikanischer Musik zu einem heißen Tanzabend ein.

DJ Fidel sorgt für ordentlich Stimmung an den Mischpulten. Neben Salsa, darf auch mit Merengue, Timba, Kizomba und co. in das Pfingstwochenende getanzt werden.

Zum Tanz aufgefordert wird ab 21.00.