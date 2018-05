Ausflugtipps zum Herrentag 2018

Auch im Umland ist viel los

Für Väter die den Tag mit der Familie verbringen wollen, bietet sich ein Ausflug in den Sonnenlandpark in Lichtenau bei Chemnitz an. Neben Quad und Riesenrad fahren können die Kinder zusammen mit ihren Vätern zum Beispiel ein Bierglas gravieren. Das Parkareal bietet zudem 22 überdachte Grillstellen mit Holzkohlegrill und Sitzmöglichkeiten. Parkbesucher können hier ihr selbst mitgebrachtes Grillgut in familiärer Runde zubereiten und genießen.