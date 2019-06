2 Stoffarmbänder zum Preis von 1

Gilt: im Ladengeschäft, zu den Öffnungszeiten, immer zu zweit, auf Wunsch auch mit individueller Gravur

Gilt nicht: in Verbindung mit anderen Angeboten und Rabatten des Hauses, für Echtgold, für andere Produkte

Ganz in der Nähe der Frauenkirche erwartet Euch eine faszinierende Welt des Schmucks. Denn im Schmuckladen findet Ihr moderne Designs in einer hochwertigen Verarbeitung aus feinstem 925er Sterlingsilber oder Echtgold. Es empfängt Euch ein Hauch von Kunst und Vintage in einer liebevollen Atmosphäre. In der hauseigenen Gravurwerkstatt vom Schmuckladen könnt Ihr Lieblingsschmuckstücke gleich vor Ort individualisieren lassen.

Mehr Infos www.dresdenforfriends.de

SCHMUCKLADEN

Sporergasse 7

01067 Dresden/Altstadt

www.schmuckladen.de