Ausgezeichnet: Sachsen Fernsehen räumt beim Rundfunkpreis ab

Ebenfalls nominiert waren Phillip Heger von Dresden Fernsehen in der Kategorie "Beste Werbung". Und auch Franziska Jacob und Thomas Kleine von Leipzig Fernsehen waren unter den besten drei in der Kategorie "Aktuelle Berichterstattung und Information". Insgesamt sind 163 Beiträge eingereicht und Preisgelder in Höhe von 11.500 Euro vergeben worden. Der Medienratspräsident der Sächsischen Landesmedienanstalten, Prof. Dr. Markus Heinker machte am Abend deutlich, dass es Lokalfernsehen unbedingt braucht.