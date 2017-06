Ausgezeichnete Nachwuchsforschung

Dresden – Medieninformatiker Dr. Thomas Neumann erhält den Nachwuchsforscherpreis der HTW Dresden. Er ist mit 1.000 Euro dotiert.

In seiner Dissertation bearbeitete er die Frage, wie Oberflächenmodellemittels dynamischen 3D-Scannens erfasst werden können. Neumann entwickelte neuartige Werkzeuge, die eine große Menge an Eingabedaten verarbeiten können. Damit kann beispielsweise die Mimik eines 3D-Gesichtes verändert werden. Solche Methoden können in der Film- und Spiele-Industrie Anwendung finden.