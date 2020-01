Ausschreitungen bei der Indymedia Demonstration

Es sollte eine ruhige und friedliche Demo werden, bei der am Samstag Abend gegen die Abschaltung der Indymedia Seite protestiert wurde. So begann sie auch. Nach einigen Kundgebungen vor dem Bundesverwaltungsgericht setzten sich die rund 1600 Demonstranten in Richtung Connewitz in Bewegung. Mit Voranschreiten des Demonstrationszuges wich die Ruhe. Flogen zunächst Farbbeutel und Rauchkörper, steigerte sich die Situation bis hin zum Zünden von Pyrotechnik und Böllern.