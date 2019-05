„aussichtsreiche aussichten“ im Kastenmeiers

"aussichtsreiche aussichten" - so lautet der Name der ersten Ausstellung im neuen Restaurant „Kastenmeiers“ im Taschenbergpalais. Bis zum 11. Juli zeigt hier der Dresdner Künstler Carsten Linke ungewöhnliche Motive aus seiner Heimatstadt Dresden, aber auch aus Hamburg, Zürich oder vom Ostseestrand.

Das Besondere an seinen Werken ist die eigens von ihm entwickelte Bildtechnik der "fotografischen Malerei". Seine Fotografien zeigen ungewöhnliche Ansichten bspw. von Dresdner Wahrzeichen wie der Kunstakademie oder des Fernsehturms. Diese werden anschließend am Tablet malend bearbeitet. Vor entsättigten Hintergründen hebt er besondere Details mit strahlenden Farben hervor und schafft so spannende Kontrastierungen.

Die Ausstellung kann täglich ab 17 Uhr auch unabhängig von einem Restaurantbesuch besichtigt werden.