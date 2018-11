Kunstausstellung in HfBK Dresden eröffnet

Dresden - In den 1970er Jahren studierte er Soziologie, arbeitete danach als Pädagoge in einem Kinderladen. Danach war er Mitbegründer der Musikzeitschrift Spex. Dass das die Biografie eines Professors der Hochschule für bildende Künste in Dresden ist, erwartet man nicht unbedingt. Als Künstler ist Peter Bömmels Autodidakt und seit 14 Jahren Professor in Dresden. Jetzt verabschiedet er sich von der Lehrtätigkeit mit einer Ausstellung im Oktagon.