Ausstellung im Grünen Gewölbe

Köhler kam in den 1690er-Jahren aus dem beschaulichen Bad Langensalza in Thüringen in die aufblühende Residenzstadt Dresden. Als Schöpfer wie dem Thron des Großmoguls Aureng-Zeb (1701–1708) dominierte dieser zusammen mit seinen Brüdern die höfische Juwelierkunst. Weitere Infos zur Ausstellung finden Sie unter www.prod.skd.museum.