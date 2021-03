Ausstellung „Reklame! Verführung in Blech“ im Grassi Museum

Wer kennt nicht die bunten Blechschilder, die den Betrachter verleiten sollen, Dinge des alltäglichen Lebens zu kaufen. Längst sind die kultigen Reklame-Tafeln aus Metall Sammel- und Kunstobjekte. In der einstigen Reklamehochburg Leipzig konnte man die farbenfrohen Werbeschilder an vielen Fassaden und Geschäften sehen. Ähnlich unserer Leuchtreklamen heute, wurden sie zunehmend als störend empfunden. Es gab sie in so vielen Farben und Formen, dass teilweise von der "Blechpest" die Rede war. Egal ob für Waschmittel, Cola, Automobile oder Zigaretten geworben wurde, das emaillierte Blech garantierte im Gegensatz zur Plakatwerbung eine lange Lebensdauer.