Ausstellung über Artensterben im Japanischen Palais

Eine riesige Aussterbewelle rollt auf uns zu.

Alles wird immer schneller, immer komplizierter. In unserem Alltag haben wir kaum Zeit, uns mit dem Zustand der Natur zu beschäftigen. Ganz nebenbei, ganz leise, verschwindet ein großer Teil der Tier- und Pflanzenarten von der Erde – immer mehr und immer schneller. Der Weltbiodiversitätsrat berichtet 2019, dass von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit rund eine Million vom Aussterben bedroht sind. Wie konnte es soweit kommen?

Diese Ausstellung will die Ausrottung von Tierarten durch den Menschen von den Anfängen bis heute beleuchten: zunächst nicht bewusst, später aber zielgerichteter und bis in die heutige Zeit zunehmend rücksichtsloser. Lebensgroße Modelle eines Riesenmoas, einer Stellerschen Seekuh oder eines Riesenalks sollen in großen Lebensrauminszenierungen ein lebendiges Bild vergangener Zeiten vermitteln. Am Ende der Ausstellung werden die heute vom Aussterben bedrohten Arten mit Eisbären, Nashörnern, Orang-Utans und nicht zuletzt auch Vertretern der heimischen Tierwelt präsentiert. Dabei geht es um die immer komplexer werdenden Ursachen des Artensterbens in einer globalisierten Welt des ungebremsten Konsums.

Die Ausstellung will die Frage aufwerfen, was jeder Einzelne selbst dagegen tun kann. Eine Frage, die uns alle angeht. Zahlreiche Modelle, davon 35 Originale, interaktive Elemente und Multimediastationen sollen zum Staunen und Mitmachen einladen. Zur Ausstellung gibt es ein museumspädagogisches Angebot für Kinder aller Altersklassen und Führungen für Erwachsene.

Die Ausstellung läuft vom 03.07.2020 bis 17.01.2021.

Öffnungszeiten:

Di bis So, 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen

Informationen und Führungsanmeldungen unter: 0351 79 58 414 44

Eintrittspreise Sonderausstellung:

Erwachsene: 4 €

Ermäßigte: 2 €

Familienticket: 10 €