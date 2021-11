Leipzig- Seit dem 15. November informiert eine Ausstellung im Stadtbüro über die weitere Entwicklung des Matthäikirchhofs. Das bisher weitgehend ungenutzte 1,9 Hektar große Areal in Leipzigs Innenstadt soll künftig vielseitig und modern genutzt werden. Wir haben mit Silvia Haas, der Leiterin der Koordinierungsstelle "Leipzig weiter denken", über das Projekt gesprochen. Außerdem erzählt sie, warum es ihr wichtig ist, die Leipziger so eng wie möglich mit in die Entwicklung einzubeziehen.