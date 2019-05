Ausstellungsvorschau „Add to the Cake“

Mit Add to the Cake eröffnet Foreign Legion fach- und generationenübergreifende, vielfältige Perspektiven zu Frauen in und um Design, Kunst und Architektur, begleitet von einem öffentlichen Rahmenprogramm. Grundlage ist das Symposium "A Woman's Work", das im Januar im Japanischen Palais stattfand. Das Projekt entwickelt und verwandelt sich in zwei Hauptphasen – zunächst ab dem 26. April 2019 mit einer Vorschau, die das Symposium und die an diesem Tag diskutierten Themen räumlich darstellt – gefolgt von einer Ausstellungseröffnung am 5. Juli 2019, in der die Räume zu einer Reihe von Installationen über Visionen für weibliche Praxis transformiert werden.