Leipzig – Bereits vor dem Auswärtskracher am Wochenende gegen die MT Melsungen gibt es beim SC DHfK Handball Grund zur Freude. Auch in Zukunft wird die Allianz Deutschland AG gemeinsam mit dem Handballklub die Jugendarbeit in Leipzig fördern. „SC DHfK macht Schule“ geht also auch in der kommenden Saison weiter.