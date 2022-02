Auto-Bandenboss wird mit Fußfesseln dem Dresdner Haftrichter vorgeführt

Mit Fußfessel und Handschellen kommt der mutmaßliche Kopf der Skoda-Klau-Bande ins Gericht...

Rudolf O. konnte bereits Anfang November vergangenen Jahres im Rahmen operativer Maßnahmen der tschechischen Polizei in Jirikov festgenommen werden. Der Chef der "Skoda-Mafia" wurde bei der Festnahme nahe der Ländergrenze sogar durch eine Polizisten am Bein angeschossen. Nun musste er sich vor dem Haftrichter in der sächsischen Landeshauptstadt verantworten.