Auto erfasst Fußgängerin an Kesselsdorfer Straße

Dresden - Ein Pkw hat am Montagmorgen in Dresden eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Die Frau war gegen 08.00 Uhr an einer Haltestelle aus der Straßenbahn auf der Kesselsdorfer Straße ausgestiegen. Die Fahrerin des Fiat war vermutlich bei „Rot“ zeigender Ampel in den Haltestellenbereich eingefahren und hatte die Frau erfasst.