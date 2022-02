Schönberg- Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagnachmittag in Schönberg im Vogtland ein Mercedes Benz in Brand. Eine 38-jährige Fahrerin war mit ihrem Kind im Auto auf der Kornbacher Straße unterwegs. Als sie an einer Kreuzung abbiegen wollte, sah sie Flammen aus dem Motorraum aufsteigen. Sie schaffte es rechtzeitig, aus dem Auto auszusteigen und ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Das Auto brannte komplett aus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 25.000 Euro.