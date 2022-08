Auto rast in Menschengruppe – Anklage erhoben

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei gegen den zur Tatzeit 50 Jahre alten Autofahrer Anklage wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in drei Fällen sowie fahrlässiger Körperverletzung am Amtsgericht Leipzig erhoben worden.

Der Fahrer war im März 2021 an einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat drei von ihnen getötet. Eine 85-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann waren noch an der Unfallstelle gestorben, eine zweite Frau (80) erlag wenige Stunden später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Eine 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste intensivmedizinisch behandelt werden.