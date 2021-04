Sachsen- Abschnitte der A4 und der A17 werden in den kommenden Tagen gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten in den sächsischen Autobahntunneln.

Die betroffenen Strecken sollen dann in jeweils beide Richtungen gesperrt werden, Umleitungen werden ausgeschildert. Auf der A4 wird am 24. und 25. April der Tunnel Königshainer Berge gereinigt. Am 1. und 2. Mai sind dann die Tunnel Altfranken, Coschütz, Dölzschen und die Weißeritzbrücke auf der A17 dran.