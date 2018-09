Autofahrer aufgepasst – Blitzer für diese Woche

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag wird auf der Hofer Straße, der Trützschlerstraße und auf der Jagdschänkenstraße geblitzt.

Dienstag stehen Polizei und Ordnungsamt an der Parkstraße, der Paul-Bertz-Straße und an der Heinrich-Schütz-Straße.

Fuß vom Gas heißt es am Mittwoch auf der Leipziger Straße im OT Röhrsdorf, der Werner-Seelenbinder-Straße und auf der Kaßbergstraße.

Am Donnerstag solltet ihr an der Blankenburgstraße, der Eichlerstraße und an der Plauer Straße vorsichtig sein.

Und Freitag gibt es teure Fotos auf der Weigandstraße, der Barbarossastraße und an der Wolgograder Allee.