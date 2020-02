Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend in der Kärrnerstraße eine Radfahrerin angefahren. Der 55-Jährige war gegen 19.05 Uhr mit seinem Opel Corsa stadtauswärts unterwegs als er eine 50-jährige Frau anfuhr und flüchtete. Der Mann konnte, nach Angaben der Polizei, wenig später ermittelt werden. Ein anschließender Alkoholtest viel Positiv aus. Die Fahrradfahrerin musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.