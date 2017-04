Freital – Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend das Tor einer Tiefgarage durchbrochen. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Am Dienstagabend ist eine Autofahrerin in Freital gegen das Tor einer Tiefgarage gefahren. Scheinbar hatte die Frau beim Rangieren in der Kohlenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Dabei zog sich die Peugeotfahrerin leichte Verletzungen zu. Der PKW und das Garagentor wurden schwer beschädigt.

Bildquelle: Roland Halkasch