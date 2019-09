Autofreie Neustadt? Essen aus der Tonne? – Dresdner Zukunftskonferenz mit neuen Visionen

Acht Bürgerprojekte sollen im Rahmen des Projekts "Zukunftsstadt" in Dresden umgesetzt werden. Einige davon sind bereits aktiv, so zum Beispiel das Containerrestaurant "zur Tonne". Hierbei sollen Menüs zubereitet werden - und zwar mit Lebensmitteln, die sonst weggeworfen worden wären. Gäste zahlen nur so viel, wie sie können oder wollen. In dem Restaurant sollen künftig Workshops und Kurse, die sich unter anderem mit einer nachhaltigen Lebensweise auseinandersetzen, angeboten werden.

In einem anderen Projekt mit dem Titel „Woche des guten Lebens“ stellen sich die Initiatorinnen und Initiatoren vor, die äußere Neustadt für eine Woche autofrei zu machen.