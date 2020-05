Autokino „Cars and Stars“ begeistert die Besucher

Dresden - "Cars and Stars" - so nennt sich das neue Autokino auf dem Dresdner Messegelände. Besucher dürfen hier bedenkenlos mit der Popcorntüte rascheln, laut mit dem Sitznachbarn quatschen und die Füße hochlegen - alles das, was im Kinosaal nicht erwüscht ist - und das mit Sicht auf die wohl größte Leinwand Deutschlands. Wir waren bei der Premiere dabei - genauso wie einige Liebhaber teurer Luxus-Sportwagen. Das Filmangebot umfasst z.B. Programmreihen vom Familien- bis zum Abenteuerkino.