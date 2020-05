Autokino Dresden boomt! – Zweite Filmwoche bei CARS and STARS

Aufgrund der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, die am 15.05. in Kraft trat, müssen Tickets nun nicht mehr durch die Scheibe hindurch gescannt werden. Den Besuchern ist es nun freigestellt, ihre Karten entweder ausgedruckt oder als Screenshot auf dem Handy mitzubringen. In jedem Fall werden die Tickets bei heruntergelassener Scheibe am Einlass vorgezeigt und abgescannt. Am dem 21. Mai ändern sich zudem die Einlass- und Startzeiten. 20 Uhr beginnt nun der Einlass, Filmstart ist 21:15 Uhr. Wer also das heimische Kino vermisst oder einfach das Flair eines Autokinos genießen möchte findet unter www.cars-stars-autokino.de alle anstehenden Vorstellungen und weitere Infos.