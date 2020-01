Automatensprengung – Zeugen gesucht

Chemnit- Erneut wurde in Chemnitz ein Automat gesprengt. Diesmal hatten es Diebe auf einen Fahrkartenautomat in Altchemnitz abgesehen. Dieser befindet sich an der Wendeschleife in der Annaberger Straße.

Womit der Automat gesprengt wurde und wie viel Bargeld erbeutet wurde, ist bislang noch unklar. Die Kripo hofft daher auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen gesehen und/oder kann Aussagen zum Tathergang und zur genauen Tatzeit treffen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371/387 3448 zu melden.

Der Neuwert des Automaten beträgt 30.000 Euro.